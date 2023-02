POL-KLE: Emmerich - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diese beiden Männer?

Geldern (ots) - Am Donnerstag (02. Februar 2023) kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in Geldern am Brühlscher Weg, zu einem Diebstahl. Die 35-jährige Halterin eines weißen Citroen C3 hatte ihr Fahrzeug an der Adresse abgestellt gehabt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug feststellen, dass die Seitenscheibe der rechten Beifahrertüre eingeschlagen worden war. ...

