Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Diebstähle aus Kfz

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

In Kleve kam es von Mittwoch (01. Februar 2023), 19:15 Uhr bis Freitag (03. Februar 2023), 03:30 Uhr, zu mehreren Diebstählen aus abgestellten Fahrzeugen. Ob die Taten, welche nachfolgend beschrieben werden, in einem Zusammenhang stehen, kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gesagt werden.

Im Zeitraum von Mittwoch (01. Februar 2023), 19:15 Uhr bis Donnerstag (02. Februar 2023), 06:30 Uhr, wurde die Scheibe der hinteren Beifahrertüre eines schwarzen VW Polo eingeschlagen. Das Fahrzeug der 24-jährigen Halterin war an der Klombeckstraße in Kleve abgestellt gewesen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten zwei noch verpackte Deckenlampen und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zu einem versuchten Diebstahl aus einem an der Klombeckstraße in Kleve abgestellten schwarzen OPEL Meriva, kam es zwischen Mittwoch (01. Februar 2023), 22:30 Uhr und Donnerstag (02. Februar 2023), 07:00 Uhr. Dabei schlugen der oder die Täter die hintere linke Seitenscheibe ein, entwendeten aber nichts.

Auch an der Straße Regenbogen kam es zu einem Diebstahl. Dort schlugen unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch (01. Februar 2023), 19:30 Uhr und Donnerstag (02. Februar 2023), 07:45 Uhr, die hintere rechte Scheibe eines Hyundai i30 ein. Das Fahrzeug, aus welchem ein Akkuschrauber entwendet wurde, war vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt gewesen.

Zwei Akkuschrauber sowie eine Tischkreissäge wurden aus einem Fiat Doblo entwendet. Das Fahrzeug des 35-jährigen Halters war an der Südstraße in Kleve abgestellt gewesen. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen die rechte Heckscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Eine Zeugin, welche durch einen lauten Knall wach geworden war und dann aus dem Fenster gesehen hatte, konnte sechs bis acht Personen wahrnehmen. Die männlichen, dunkel gekleideten Täter trugen alle eine Kapuze und entfernten sich nach der Tat in Richtung Triftstraße.

Die Polizei rät: - Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen.

- Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei einer Übernachtung sämtliche Gepäckstücke aus dem Kofferraum. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell