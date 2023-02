POL-KLE: Geldern - Seitenscheibe von Kfz eingeschlagen: Unbekannte Täter entwenden Geldbörse

Kreis Kleve (ots) - Am Dienstag (07.02.2023) ist der sogenannte "Safer Internet Day". Er findet in diesem Jahr unter dem Motto: "Together for a better Internet" statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, unseren Präventionsexperten Kriminalhauptkommissar Stefan Hellwig am Dienstag (7. Februar 2023) zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr anzurufen. ...

