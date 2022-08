LPI-NDH: Mit dem E-Roller unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mühlhausen (ots) - Am Samstag den 13.08.2022 gegen 11:30 Uhr informierte eine aufmerksame Bürgerin die Polizei, dass es gerade in der Feldstraße in Mühlhausen zu einer Unfallflucht gekommen sei. Ein Pkw Kia hatte in eine Parklücke rangiert und einen geparkten VW Transporter beschädigt. Dann war er wieder aus der Parklücke herausgefahren und hatte sein Fahrzeug ...

