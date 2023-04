Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall auf Beschleunigungsstreifen

Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro ist am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B30 an der Auffahrt Ravensburg Nord in Richtung Ravensburg Süd entstanden. Die 39-jährige Fahrerin eines Skoda erkannte offensichtlich zu spät, dass ein vor ihr fahrender BMW-Lenker auf dem Beschleunigungsstreifen verzögern musste, und fuhr diesem hinten auf. Während beide Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, mussten ihre Autos aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Fahrspur der Bundesstraße gesperrt, weshalb sich in diesem Bereich zeitweise ein Rückstau bildete.

Weingarten

Trampolins auf Spielplatz beschädigt

Zwischen Montag und Mittwoch haben Unbekannte zwei Trampolinnetze auf einem Spielplatz in der Boschstraße vermutlich mit einem scharfen Gegenstand aufgeschlitzt. Durch die offensichtlich mutwillige Beschädigung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Das Polizeirevier Weingarten hat in diesem Zusammenhang strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Fahrgast leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu gegen einen 34 Jahre alten Mann. Ein Busfahrer hatte am Mittwochnachmittag an einer Kontrollstelle der Polizei angehalten, an der er gerade vorbeifuhr, und um Unterstützung gebeten, da ein Fahrgast seine Fahrkarte nicht vorzeigen wollte. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten übergab der 34-Jährige diesen zwar einen gültigen Fahrschein, beleidigte jedoch in deren Anwesenheit den Busfahrer. Als der Mann aufgrund seines Verhaltens aus dem Bus verwiesen wurde, weigerte er sich und leistete massiv Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Drei Polizisten wurden bei der Festnahme des Uneinsichtigen leicht verletzt, konnten ihren Dienst allerdings fortsetzen. Den 34-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Leutkirch im Allgäu

Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt - Polizei bittet um Hinweise

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war der Fahrer eines dunklen BMW unterwegs, den Beamte der Verkehrspolizei am Mittwoch gegen 23 Uhr auf der L 318 bei Friesenhofen kontrollieren wollten. Der Fahrzeuglenker gab daraufhin jedoch Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit, die knapp an die 200 km/h gereicht haben dürfte, in Richtung Isny davon. Auf der Fahrtstrecke überholte der Flüchtige drei Fahrzeuge, bevor ihn die Polizisten im Bereich des Kreisverkehrs Achener Weg in Isny aus den Augen verloren. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Fahrer der überholten Pkw sowie Zeugen, die Angaben zu dem bislang Unbekannten machen können, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Argenbühl

Lkw beschädigt beim Wenden Leitpfosten und private Grundstücke - Polizei bittet um Hinweise

Beim Wenden in der Ortsdurchfahrt Haizen hat ein bislang unbekannter Lkw-Lenker einen Leitpfosten umgefahren und durch Spurrillen die Gartengrundstücke zweier Anwohner beschädigt. Nach seinem Manöver am Mittwoch gegen 11 Uhr fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise zum Lkw und dessen Fahrer unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Argenbühl

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Mercedes hinterlassen, der am Mittwoch zwischen 4 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Schützenhauses Gießen abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat daher die Ermittlungen zum Unbekannten aufgenommen und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bad Wurzach

Tatverdächtiger zu Graffiti-Schmierereien ermittelt

Nachdem Ende vergangener Woche mehrere Gebäude und ein Fahrzeug im Raum Bad Wurzach mit Graffiti beschmiert worden sind (wir berichteten), hat das Polizeirevier Wangen nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Beamten waren auf den 19-Jährigen aufmerksam geworden, nachdem sich Nachbarn am Montag über Lärm aus seiner Wohnung beschwert hatten. Nachdem die Polizisten in der Wohnung des jungen Mannes eine Vielzahl an verschiedenen Farb-Spraydosen fanden, schöpften sie Verdacht und konfrontierten den Mann mit ihrer Vermutung. Dieser räumte die Taten zwischenzeitlich ein.

Unsere Meldung vom 14.04.2023:

Bad Wurzach

Graffiti-Sprayer unterwegs

Durch mehrere Graffitis sind Vandalen in letzter Zeit im Raum Bad Wurzach unangenehm aufgefallen. Während im Laufe der letzten drei Wochen sowohl am Skatepark als auch an einer Unterführung in der Achbergstraße mehrere Symbole und Wörter mit teils beleidigendem Inhalt in verschiedenen Farben angebracht wurden, beschädigten Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag auch mehrere Wände und Türen auf dem Gelände einer Schule sowie einen auf dem Lehrerparkplatz abgestellten Pkw. Dass die Taten zusammenhängen, schließt die Polizei aktuell nicht aus. Personen, die Hinweise zu den Verursachern der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

