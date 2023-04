Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Elektroschrott gestohlen - Polizei nimmt Diebe fest

Mit Strafanzeigen müssen zwei Männer im Alter von 34 und 36 Jahren rechnen, nachdem sie am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf dem Wertstoffhof in Ailingen stehlen wollten. Eine Zeugin rief die Polizei, nachdem die beiden Männer über einen Zaun geklettert und unberechtigt auf das Gelände eingedrungen waren. Die Beamten trafen die Diebe, die sich offensichtlich bereits mehrere Elektrogeräte aus dem Containern zur Mitnahme bereitgelegt hatten, auf frischer Tat an und nahmen sie vorläufig fest. Beide werden nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Daisendorf

Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Die Polizei Überlingen hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr einen alkoholisierten Fahrer gestoppt. In Daisendorf wurde der 68-jährige Sprinter-Lenker im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und genauer unter die Lupe genommen. Dabei ergab sich schnell der Verdacht einer Alkoholisierung des Lenkers. Weil eine Atemalkoholmessung einen Wert von rund 1,6 Promille anzeigte, musste der 68-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Darüber hinaus behielten die Beamten den Führerschein des Mannes ein.

Überlingen

Brandalarm an Schule

Für einen kurzen Schreckmoment sorgte ein Brandalarm am Mittwochvormittag bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften einer Schule in der Rengoldshauser Straße. Ursächlich für den Alarm dürfte eine neu installierte Luftabzugsanlage im Chemiesaal gewesen sein. Bei einem Experiment drang Rauch aus einem Rohr des Abzugs und löste in der Folge die Brandmeldeanlage im Dachstuhl aus. Zunächst mussten mehrere hundert Personen das Gebäude kurzfristig verlassen mussten, wobei die Einsatzkräfte jedoch schnell Entwarnung geben und wieder abrücken konnten. Verletzt wurde niemand.

Salem

Unfall - Fahrer alkoholisiert

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr auf der K 7757 ermittelt die Polizei gegen einen 29-Jährigen. Der Mann war mit seinem Ford in Richtung Beuron unterwegs und kam vor dem Ortseingang in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er zwei Leitpfosten sowie ein Straßenschild und kam nach rund 150 Metern in den Büschen zum Stehen. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch im Atem des 29-Jährigen fest und veranlassten eine Atemalkoholmessung. Weil diese knapp zwei Promille anzeigte, musste der Fahrer die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, an seinem Wagen entstand Totalschaden, der auf rund 15.000 Euro beziffert wird. Der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung hingegen wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Unfallverursachers und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann ein.

Überlingen

Eskalierter Streit - Polizei ermittelt

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Lippertsreuter Straße muss ein 37-Jähriger mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen. In einer Gaststätte war er mit einem 27 Jahre alten Kontrahenten aneinandergeraten. Als der Streit zu eskalieren drohte, verlagerte sich dieser ins Freie, wo der Ältere seinem Gegenüber mehrmals ins Gesicht geschlagen haben soll. Während der 27-Jährige sich in die angrenzende Tankstelle flüchtete, suchte der Angreifer erneut die Kneipe auf und konnte kurze Zeit später von den verständigten Polizeibeamten dort angetroffen werden. Der Jüngere erlitt eine Platzwunde und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Eine Atemalkoholmessung zeigte bei beiden jeweils weit über einem Promille an.

