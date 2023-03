POL-NE: Unbekannte Tatverdächtige nach Geldautomatensprengung flüchtig

Neuss (ots) - Am Donnerstag (02.03.) kam es, zwischen circa 08:20 Uhr und 15:30 Uhr, am Berghäuschensweg in Neuss zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. An dem geparkten Fahrzeug wurde das Fahrzeugschloss an der Hecktür beschädigt. Unbekannte Tatverdächtige entwendeten, nach ersten Erkenntnissen, diverse Werkzeuge. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Polizei rät ...

