Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrer gerät in Gegenverkehr - fünf Verletzte

Fünf leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der B 31 zwischen den Anschlussstellen Friedrichshafen Ost und Friedrichshafen Nord Ost ereignet hat. Ein 31-jähriger Mazda-Fahrer war von Lindau in Richtung Friedrichshafen unterwegs und kam mutmaßlich aufgrund Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur. Dort streifte er im stockenden Gegenverkehr einen Audi, einen VW und einen Daimler seitlich. Der Daimler wurde durch die Wucht des seitlichen Aufpralls in die Leitplanke geschoben. Im weiteren Verlauf kollidierte der 31-Jährige frontal mit dem Renault eines 70-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt aufgrund des stockenden Verkehrs stand. Sowohl die Insassen des Daimler als auch der Unfallverursacher wurden aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die teils stark demolierten Fahrzeuge. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt, es kam zu erheblichen Behinderungen. Der 31-Jährige muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Friedrichshafen

Arbeitsunfall

Ein 32-jähriger Arbeiter ist bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag kurz vor 11 Uhr in der Alfred-Colsman-Straße schwer verletzt worden. Nach der Beseitigung einer Störung an einem vollautomatischen Stapler wurde dieser wieder in Betrieb gesetzt. Aus noch ungeklärter Ursache wurde dann jedoch das Bein des 32-Jährigen, der sich in der Nähe des Gabelstaplers befand, von diesem eingeklemmt. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob Fremdverschulden zugrunde liegt.

Markdorf

Alkoholisiert am Steuer

Über zwei Promille hatte ein 28-jähriger Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am heutigen Freitag gegen 2.30 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, ein Atemalkoholtest zeigte daraufhin den erheblich zu hohen Wert. Der 28-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Owingen

Einbruch

Unbekannte sind zwischen Donnerstagmorgen und Donnerstagabend in ein Haus in der Straße "Häuptlehof" eingebrochen. Vermutlich hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten, die sie durchsuchten. Ob und was entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell