Ravensburg

Fans prügeln sich

Nach dem Eishockeyspiel zwischen den Towerstars Ravensburg und Bad Nauheim kam es gegen 22.30 Uhr zu einer Schlägerei, bei der zwei Personen verletzt wurden. Ein aus einem Auto jubelnder Fan aus Ravensburg wurde von einem derzeit noch Unbekannten in der Eywiesenstraße in Ravensburg aus dem Auto gezogen. Anschließend stürzten sich mehrere Personen auf ihn und prügelten auf ihn ein. Seinem Beifahrer, welcher ihm zu Hilfe kam, erging es gleich. Zudem schlugen die Unbekannten auf das Auto ein, wobei der Seitenspiegel abgeschlagen wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 2000.- Euro geschätzt. Danach flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Die beiden Geschädigten mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Ein Tatverdächtiger konnte später im Bad Nauheimer Bus festgestellt werden. Ob dieser tatsächlich an der Schlägerei beteiligt war und die Identifizierung weiterer Tatverdächtigen ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751 803-3333 entgegen.

Ravensburg

Polizei stellt nach Streitigkeiten Drogen fest

Die Beamten des Polizeireviers Ravensburg wurden am Freitag gegen 14.05 Uhr zu Streitigkeiten in den Haldenweg in Ravensburg gerufen. Vor Ort wurde ein 48-jähriger Hausbewohner angetroffen. Beim Abklären des Sachverhalts stellten die Beamten in der Wohnung des Mannes deutlichen Marihuana Geruch wahr. Bei der anschließenden genaueren Nachschau in der Wohnung, mit der der 48-Jährige einverstanden war, fanden die Beamten neben einer Kleinstmenge Marihuana eine nicht unerhebliche Menge an Amphetamin, welches beschlagnahmt wurde. Ob der Mann mit den Drogen einen Handel getrieben hat, muss noch ermittelt werden. Er kommt aber wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg zur Anzeige. Eine Streitigkeit zwischen dem Mann und einer Hausbewohnerin konnte nicht festgestellt werden.

Aichstetten / A 96

Illegale Einreise

Bei einer Kontrolle auf dem Autobahnrasthof Altmannshofen stellten Beamte der Autobahnfahndung am Freitag gegen 20.20 Uhr einen Daimler-Benz mit drei Personen fest. Lediglich einer der Personen konnte sich mit einem Wohnort in Deutschland ausweisen. Die beiden anderen männlichen Personen stammten aus Afghanistan und führten keinerlei Einreisepapiere oder Visen mit sich. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, befanden sich noch zwei weitere Personen in dem Fahrzeug, welche sich der Kontrolle aber entziehen konnten und mit dem Taxi nach Memmingen fuhren. Dort konnten sie von den bayrischen Kollegen am Bahnhof festgenommen werden. Der Fahrer hatte die fünf Personen in Italien abgeholt und wollte sie nach Norddeutschland bringen. Alle sechs Personen wurden der Bundespolizei überstellt.

Aulendorf

Baumaterial geklaut

In der Zeit von Donnerstag 18.00 Uhr auf Freitag 07.30 Uhr entwendete unbekannte Täterschaft von der Baustelle des neuen Kindergartens in der Schützenhausstraße in Aulendorf Baumaterial im Wert von ca. 6800.- Euro. Um auf das Baustellengelände zu kommen mussten die Täter ein Vorhängeschloss durchsägen. Anschließend wurden 144 Abdichtrollen vermutlich einzeln von einer folierten Palette per Hand zum Abtransport umgeladen. Die Abdichtrollen haben ein Gewicht von 2,4 Tonnen, weshalb mindestens ein Kleintransporter verwendet wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 entgegen.

