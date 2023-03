Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5

Ortenaukreis

Landkreis Emmendingen -- Sattelzugfahrer mit fast 2,5 Promille kontrolliert

Freiburg (ots)

Am heutigen Sonntag, den 12.03.2023, gegen 10:15 Uhr, fiel einem Zeugen auf der BAB 5 in Höhe Mahlberg ein weißer Sattelzug mit deutscher WAT-Zulassung auf, der in Schlangenlinien in Richtung Basel fuhr. Weitere Anrufer bestätigten den Verdacht.

Etwa 10 Minuten später wurde der besagte Lkw von der Polizei in Höhe Riegel kontrolliert. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Alkomattest ergab eine Alkoholisierung von nahezu 2,5 Promille.

Die Weiterfahrt wurde dem 52-jährigen Fahrer untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet - der Führerschein wurde einbehalten.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen in Bezug auf mögliche Beschädigungen durch die Lkw-Fahrt dauern an. Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich rund um die Uhr unter 0761 882 3100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell