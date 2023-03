Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Titisee-Neustadt

Schwärzenbach -- Verkehrsunfall mit Frontalkollision -- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Samstag, den 11.03.2023, gegen 11:50 Uhr.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr der 18-jährige Fahrer eines roten VW Golf die Landesstraße 172 von Neustadt kommend in Richtung Eisenbach. In einer Linkskurve kam der VW-Fahrer auf rutschiger Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegen kommenden 58-jährigen Fahrer eines weißen Toyota.

Durch die Kollision wurde der VW-Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Toyota-Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Bis zur Beendigung der Maßnahmen vor Ort inklusive der Fahrbahnreinigung war die Fahrbahn für über eine Stunde gesperrt.

Die Polizei in Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen - Zeugen werden gebeten, sich rund um die Uhr unter 07651 93360 zu melden.

PP FR, FLZ / MP

