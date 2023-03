Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Frontalkollision auf der A 98, Lauchringen

Freiburg (ots)

LKR W-T

- A 98, Lauchringen

Am 10.03.2023, gg. 22:45 Uhr, kommt es zu einer Frontalkollision auf der BAB 98, zwischen den Anschlussstellen Lauchringen und Tiengen-Ost, östlich Ostportal Heidenäckertunnel.

Der 42-jährige Fahrer eines Kleintransporters kommt in einer langgezogenen Linkskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort frontal mit einem entgegenkommenden 63-jährigen PKW-Fahrer. In der Folge fahren zwei weitere PKWs in das Unfallgeschehen.

Der zunächst eingeklemmte Fahrer des Kleintransporters wird schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum eingeliefert. Der PKW-Fahrer wird ebenfalls eingeklemmt; er verstirbt noch an der Unfallstelle. Im dritten und vierten beteiligten PKW wird niemand verletzt.

Es entsteht ein Gesamtschaden von etwa EUR 20.000. Die A 98 war in diesem Streckenabschnitt bis 03:30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Stand: 04:30 Uhr

FLZ/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell