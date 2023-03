Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Waltershofen

Wippertskirch -- Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 12.03.2023, gegen 07:20 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Freiburg ein verunfallter Pkw in Waltershofen mitgeteilt. Eine Person sei verletzt worden.

Neben dem Rettungsdienst war auch ein Notarzt vor Ort.

Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Audi die Kreisstraße 4979 von Merdingen kommend in Richtung Waltershofen. Kurz vor der Einmündung Wippertskirch kam die Fahrerin in einer Linkskurve offenbar ins Bankett und in der Folge von der Fahrbahn ab. Der Pkw älteren Baujahres überschlug sich und wurde völlig beschädigt.

Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung bzw. Trunkenheit im Verkehr aufgenommen, denn bei der Fahrerin wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell