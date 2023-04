Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Mehrere Autos beschädigt

Bislang Unbekannte beschädigten von Freitag bis Samstagvormittag mehrere, am Fahrbahnrand des Seelhausweg abgestellte Autos. An einem BMW wurde u.a. eine Fahrzeugscheibe durchstoßen, an einem VW Polo das Türblech durch einen Tritt deformiert, sowie Scheiben an einem Renault Boxer, sowie einem weiteren VW Polo verkratzt. Der bislang festgestellte Sachschaden wird auf 2 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen.

Aichstetten / Altmannshofen

Geldbörse aus Pkw entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein bislang unbekannter Täter die Fahrzeugscheibe an einem, in der Straße Am Wald geparkten Pkw ein. Aus dem Innenraum des Dacia fehlt seither eine Geldbörse, sowie deren Inhalt von bislang nicht näher bezifferbarem Wert. Zeugenhinweise zu der Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Autofahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Am Samstagvormittag erlag der bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt aus seinem Pkw geborgene 48-jährige Fahrer, seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg dauern an.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg von Freitag 21.04.2023, 14:15 Uhr

Wangen im Allgäu

Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Schwere Verletzungen hat ein 48-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 (Ravensburger Straße) an der Einmündung Zeppelinstraße erlitten. Beim Einfahren von der Zeppelinstraße auf die Bundesstraße erfasste ein Sattelzug-Fahrer mit seinem ausscherenden Auflieger den Pkw des Mannes, der dort auf der Linksabbiegespur unterwegs war. Bei der Kollision wurde unter anderem die vordere Fahrzeugsäule des VW herausgerissen, der Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird am VW auf rund 20.000 Euro, am Sattelzug auf rund 10.000 Euro beziffert. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat den Unfall aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen, die Angaben zum exakten Hergang machen können. Erreichbar sind die Beamten unter Tel. 07563/9099-0.

