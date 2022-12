POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter-Bad für den 10.12.2022

Wolfenbüttel (ots) - Wiederholte Auseinandersetzungen in Gemeinschaftsunterkunft 1. Freitag, 09.12.2022, 20:30 Uhr 2. Samstag, 10.12.2022, 00:50 Uhr Die Wolfenbütteler Polizei wurde in den Abend- und Nachtstunden von Freitag auf Samstag zu zwei Auseinandersetzungen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der ...

mehr