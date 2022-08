POL-NE: Falsche Telekommunikationsanbieter in Dormagen unterwegs - Zeugen gesucht

Jüchen, Neuss (ots) - Am Dienstagnachmittag (16.08.), gegen 14:45 Uhr, wurde die Polizei zur Grillhütte an der Wilhelmstraße in Jüchen gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie zwei junge Männer mit einem Feuerzeug an einem Holztisch zündelten. Streifenbeamte konnten vor Ort keine Personen antreffen. Auf dem Tisch waren jedoch deutliche Brandspuren (siehe ...

mehr