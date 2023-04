Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Vandalen hinterlassen Sachschaden

Auf dem Festplatzgelände in der Georg-Zimmerer-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Zaun sowie das Zelt des derzeit gastierenden Zirkus beschädigt. Die Täter lösten eine Vielzahl von Schrauben an dem Zaun und entfernten ein Element. Mutmaßlich dieselben Personen entfernten eine Dachplane an dem Zirkuszelt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu den Vandalen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Dieb steigt in Wohnwagen ein

In einen Wohnwagen, der am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Georg-Zimmerer-Straße abgestellt war, ist ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte stieg durch ein gewaltsam geöffnetes Seitenfenster in den Wohnanhänger ein und entwendete diverse Gegenstände, darunter ein Laptop und eine Geldbörse. Letztere wurde noch am selben Tag auf dem Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz des Kreismedienzentrums aufgefunden. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Stetten

Kellerbrand

Mutmaßlich nicht sachgerecht entsorgte Asche hat am Sonntag kurz nach 11 Uhr für einen Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße gesorgt. Noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Hauseigentümer die Flammen rechtzeitig löschen. Er sowie eine weitere Bewohnerin wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, blieben aber ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Stetten ermittelt.

Meßkirch

Unbekannte werfen Ampel um

Offenbar in reiner Zerstörungswut haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr eine Lichtzeichenanlage in der Schnerkinger Straße umgeworfen. Zudem brachen sie den Batterieraum auf und warfen die Batterie auf den dortigen Gehweg. Auslaufende Batteriesäure beschädigte den Asphalt, wodurch weiterer Sachschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um die Säure zu entfernen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Wald

Unfall fordert drei Verletzte

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz vor 13 Uhr bei Rengetsweiler ereignet hat. Ein 91 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr die Oberdorfstraße und übersah an der Einmündung zur K 8273 einen aus Richtung Glashütte kommenden 20-jährigen Suzuki-Lenker. Bei der wuchtigen Kollision wurde der 91-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er sowie seine 83 Jahre alte Beifahrerin und der 20-Jährige wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst aufgeladen, die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe.

