Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer

Deutlich erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 29-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Montag kurz vor Mitternacht im Stadtgebiet gestoppt hat. Ein Vortest verlief positiv auf verschiedene Drogenarten, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird nun entsprechend angezeigt. Auch der Halter des Wagens muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, weil er die Fahrt gestattet hat.

Bad Saulgau

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr einen Audi angefahren, der auf einem Parkplatz vor einem Geschäft in der Friedrich-List-Straße abgestellt war. Mutmaßlich beim Ausparken streifte der Unbekannte die rechte Fahrzeugseite des Audi und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher im Anschluss weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Herbertingen

Wildschwein kollidiert mit Pkw - zwei Verletzte

Bei einer Kollision mit einem Wildschwein sind am Montagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 80-jähriger Ford-Fahrer war auf der L 282 zwischen Kanzach und Marbach unterwegs, als das Tier die Fahrbahn kreuzte und mit dem Pkw kollidierte. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Ford nach links abgewiesen und kam zwischen mehreren Bäumen zum Stehen. Der 80-Jährige sowie seine 79-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Weil beide das Fahrzeug aufgrund der Bäume nicht verlassen konnten, rückte die Freiwillige Feuerwehr an und befreite die Senioren aus dem Wagen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in eine Klinik. Am Ford, um den sich ein Abschleppunternehmen kümmerte, entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das Wildschwein verendete indes an der Unfallstelle.

