Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 26.04.2023

Weingarten / Landkreis Ravensburg (ots)

Kriminalpolizei ermittelt nach Angriff auf Familiengehörigen

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 27-Jährigen, der am Montagabend gegen 20.15 Uhr einen Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung angegriffen hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige unvermittelt zunächst mehrfach mit einer Metallstange auf sein Opfer eingeschlagen und dieses im weiteren Verlauf auch mit einem Messer verletzt haben. Nachdem das Opfer, wie bereits zuvor eine weitere Familienangehörige, aus der Wohnung flüchten konnte, nahmen die zwischenzeitlich verständigten Einsatzkräfte der Polizei den 27-Jährigen in den Räumlichkeiten ohne Gegenwehr fest. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus, welches er nach einer ambulanten Behandlung noch am selben Abend wieder verlassen konnte. Am Dienstagnachmittag wurde der 27-Jährige dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und diesen in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der dringend Tatverdächtige in einer Fachklinik untergebracht. Nach dem Stand der bislang durchgeführten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 27-Jährige an einer psychischen Erkrankung leidet und die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit, zumindest aber im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit, begangen hat. Die Ermittlungen dauern an.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell