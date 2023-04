Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener bedroht Taxifahrer

Weil er offenbar mit den Kosten nicht einverstanden war, hat ein 44-jähriger Mann am Dienstagmorgen den Fahrer eines Fahrservices beleidigt und bedroht. Der Mann ließ sich gegen 5.45 Uhr über eine Strecke von wenigen Kilometern durch das Stadtgebiet fahren. Nachdem er den Fahrpreis bezahlen sollte, reagierte er vollkommen aufgebracht und beleidigte sein 45 Jahre altes Gegenüber. Zudem gab er an, die Rechnung nicht begleichen zu wollen und verlieh seinen Äußerungen durch das Zücken einer Schreckschusswaffe Nachdruck. Die verständigten Polizeibeamten trafen den deutlich alkoholisierten 44-Jährigen noch wild diskutierend am Fahrdienst-Wagen an und nahmen ihn vorläufig fest. Sie beschlagnahmten die Waffe und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Er muss nun mit diversen Anzeigen rechnen.

Eriskirch

Geldbeutel aus Wohnung gestohlen

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zu einer Wohnung in der Fliederstraße verschafft und einen Geldbeutel gestohlen. Über eine offenstehende Terrassentür suchte er die Wohnung, in der zwei Senioren schliefen, auf und nahm eine Geldbörse sowie eine Mappe mit Bargeld mit. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Tettnang

Zweiradfahrer kollidiert mit Pkw

Glück im Unglück hatte ein 16 Jahre alter Kleinkraftrad-Fahrer, der am Dienstag gegen 12.45 Uhr mit einem Pkw zusammengestoßen ist. An der Einmündung der Loretostraße zur Lindauer Straße missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden 27 Jahre alten VW-Fahrerin, woraufhin es zur Kollision kam. Am Zweirad des Unfallverursachers entstand rund 1.000 Euro, am VW etwa 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Erneuter Betrugsversuch an der Haustür

Nachdem wir in unseren gestrigen Meldungen von einem falschen Pflegedienst-Mitarbeiter in der Straße "Rosenhag" berichtet und gewarnt haben, wurde nun auch bekannt, dass sich ein Betrüger mit den gleichen Absichten als Essenslieferant ausgegeben hat. Unter dem Vorwand das "Essen auf Rädern" zu liefern, gelangte ein Unbekannter am Sonntag zwischen 11 und 11.30 Uhr in die Wohnung einer 91-Jährigen. Er forderte die Begleichung einer Rechnung für zurückliegende Essensbestellungen in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags und fragte nach Bargeld. Auch er täuschte im weiteren Verlauf ein Gespräch mit Angehörigen der Seniorin vor, verließ das Haus jedoch im Anschluss ohne Diebesgut. Der Betrüger wird als groß, schlank und circa 35 Jahre alt beschrieben. Er trug kurze Haare und eine FFP2-Maske. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Weiter Informationen zur Betrugsmasche finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Unsere Meldung vom 25.04.2023:

Angeblicher Pflegedienst an der Haustür

Nachdem sich ein Unbekannter am Sonntagvormittag in der Straße "Rosenhag" als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben hat und eine 84-Jährige so um ihre Ersparnisse bringen wollte, ermittelt die Polizei Überlingen. Weil die Seniorin dem Mann an der Haustüre zunächst Glauben schenkte, ließ sie ihn in ihre Wohnung. Dort forderte er die Begleichung einer Rechnung, fragte nach Bargeld und täuschte im Anschluss ein Telefongespräch mit dem Sohn der 84-Jährigen vor, um sie weiter zu täuschen. Nachdem sie mehrfach wiederholt hatte, kein Bargeld im Haus zu haben, verließ der Unbekannte das Haus in unbekannte Richtung. Die Seniorin kontaktierte ihren Hilfsdienst, woraufhin der Betrug aufflog und sie in der Folge Anzeige bei der Polizei erstattete. Der Betrüger wird als etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare und trug eine graue Hose sowie ein dunkelblaues Oberteil. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und hatte eine FFP2 Maske an. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Weitere Informationen zu dieser Masche und Tipps, wie Sie sich bei einem Haustür-Betrug verhalten können, finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Neufrach

Diebstahl aus Kirche stellt sich als Missverständnis heraus

Wie jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat es sich bei dem Diebstahl aus einer Kirche, wir berichteten gestern, um ein Missverständnis gehandelt. Sowohl die vergoldeten Schalen als auch die sogenannte "Monstranz" sind nach wie vor im Besitz der Kirche.

Unsere Meldung vom 25.04.2023:

Gegenstände aus Kirche gestohlen

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 6 Uhr und 18.15 Uhr Gegenstände aus der Kirche in der Fridolin-Amann-Straße gestohlen. Der Dieb nahm zwei vergoldete Schalen an sich, öffnete das Tabernakel hinter dem Altar der Kirche und stahl daraus eine sogenannte "Monstranz". Der Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den gestohlenen Kirchengegenständen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

Mimmenhausen

Hochpreisige Fahrzeugteile gestohlen

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Autoteile von einem Porsche abmontiert und gestohlen, der auf dem Parkplatz einer Firma in der Alten Neufracher Straße geparkt war. Die Diebe bauten beide Scheinwerfer und Spiegelgläser aus dem Sportwagen aus und nahmen sie mit. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Personen, die insbesondere zwischen 19.30 Uhr und 7 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 mit dem Polizeiposten Salem in Verbindung zu setzen.

Heiligenberg

Kind von Pkw erfasst

Glücklicherweise eher glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgegangen, der sich am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in der Straße "Neue Steige" ereignet hat. Eine 49 Jahre alte Renault-Fahrerin war talabwärts unterwegs, als ein 7 Jahre alter Junge auf Höhe der Einmündung "Am Bühl" unachtsam auf die Straße trat, um diese zu überqueren. Die 49-Jährige erkannte die Gefahr glücklicherweise frühzeitig und bremste, eine Kollision mit dem Kind konnte sie jedoch nichtmehr verhindern. Der 7-Jährige wurde vom Pkw zu Boden gestoßen und zog sich den bisherigen Kenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brach den Jungen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Pkw entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Meersburg

Linienbusse stoßen zusammen

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall auf der B 33 bei den Serpentinen im Bereich der Fähre. An einer Engstelle im Kurvenbereich begegneten sich zwei Linienbusse. Beim Versuch langsam aneinander vorbeizufahren, streiften sich die Fahrzeuge, wobei an einem Bus an der Seite rund 20.000 Euro Sachschaden entstand und am Heck des anderen rund 2.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

