Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Glashütte

Lkw kippt auf Verbindungsstraße um

Weil er eigenen Angaben zufolge einem anderen Lkw nach rechts ausweichen musste, ist am Dienstagnachmittag ein Sattelzug-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Verbindungsstraße von der K 8273 in Richtung Glashütte umgekippt. Der 43 Jahre alte Fahrzeuglenker verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An seinem Sattelzug, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand derweil ein Sachschaden in Höhe eines niedrigeren sechsstelligen Euro-Betrags. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw blieb unverletzt.

Ostrach

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 194 zwischen Pfullendorf und Ostrach entstanden. Ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte auf der Landesstraße zum Überholen eines anderen Fahrzeugs ansetzen und übersah hierbei, dass er selbst bereits von einem anderen Mercedes-Lenker überholt wird. Die beiden Pkw streiften sich seitlich, beide Insassen blieben unverletzt. Während der 65-Jährige seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen konnte, musste der Mercedes des anderen Unfallbeteiligten aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Alkoholisiert am Steuer

Knapp zwei Promille hatte ein 46 Jahre alter Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am Dienstag gegen 23 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Nachdem den Beamten bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug und ein Test den beachtlichen Wert ergab, musste der 46-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten an Ort und Stelle sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Meßkirch

Versuchter Einbruch

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in eine Apotheke am Adlerplatz einzubrechen. Der Täter versuchte gewaltsam, ein Fenster aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Ein Anwohner, der durch die lauten Geräusche gegen 0.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen wurde, konnte den Täter sowie eine zweite Person, die offenbar Schmiere stand, beobachten. Das Duo flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei und konnte von den Beamten trotz einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Personen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bad Saulgau

Jugendlicher geht auf Polizisten los

Zu einem Streit, der zu eskalieren drohte, wurde die Polizei am Dienstag gegen 10 Uhr in die Josef-Sugg-Straße gerufen. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und war mit einem Familienangehörigen derart in Streit geraten, dass die Beamten eine Vorstellung in einer Fachklinik veranlassten. Statt die Streife zur Klinik zu begleiten, nahm der Junge die Beine in die Hand und flüchtete. Ein Polizist und ein Familienmitglied verfolgten den Jugendlichen und konnten ihn in der Kaiserstraße einholen und festhalten. Dabei spuckte der 14-Jährige dem Beamten ins Gesicht und schlug ihm mit der Faust gegen den Kopf. Zudem beleidigte er mehrere Polizisten bei den weiteren Maßnahmen mit derben Ausdrücken. Der Jugendliche wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht und muss mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell