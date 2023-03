POL-MI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Espelkamp (ots) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitag, 03.03.2023 gegen 10.30 Uhr in der Breslauer Straße in Espelkamp eine Unfallflucht begangen. Den Erkenntnissen zufolge setzte der unbekannte Fahrer mit seinem Pkw in der Einkaufsstraße in Höhe der "Grill-Station" rückwärts aus einer Parkbucht zurück. Dabei kollidierte er mit dem Pkw eines ...

