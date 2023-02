Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand eines ehemaligen Tennisheims

Stromberg Schindeldorf (ots)

Am 01.02.2023 gegen 16:45 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines ehemaligen Tennisheims in Stromberg-Schindeldorf. Ein aufmerksamer Bürger teilte der Rettungsleitstelle mit, dass das Objekt, welches sich in einem Waldabschnitt oberhalb der Straße "Am Südhang" befindet, brennen würde. Das zweistöckige leerstehende Gebäude befand sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Die starken Kräfte der umliegenden freiwilligen Feuerwehren benötigten für die aufwendigen Löscharbeiten ca. 3 Stunden. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

