POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Fr., 23.09.2022 12:00 Uhr - So., 25.09.2022, 14:15 Uhr

Einbruch in Wohnhaus -Zeugenaufruf- Bendorf: Am Freitagvormittag, wurde im Zeitraum, von 10:00 Uhr - 10:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Kirchhofsweg, eingebrochen. Hierbei wurden Wertgegenstände entwendet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Nach Zusammenstoß geflüchtet -Zeugenaufruf- Urbar: Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße, ein geparkter Pkw Hyundai vorne links beschädigt. Der Verursacher hatte sich nach dem Unfall entfernt, hierbei könnte es sich ggf. um einen Pkw Smart gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf einen 3-stelligen Bereich beziffert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum wurden durch die Polizei Bendorf noch 7 weitere Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

