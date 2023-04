Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streit endet mit Strafanzeigen

Offenbar, weil er mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg gefahren ist, geriet ein 16-Jähriger am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr in der Ehlersstraße mit einem 65-jährigen Fußgänger in Streit. Im Verlauf des verbalen Schlagabtauschs soll der Jüngere den Älteren bedroht und dieser wiederum versucht haben, den Jugendlichen zu würgen. Nachdem beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zum Geschehensablauf machen, bittet das Polizeirevier Friedrichshafen etwaige Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Gegen die beiden Streithähne wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall vorgetäuscht und Geld gefordert

Möglicherweise in der Absicht, sich Geld zu erschleichen, soll ein unbekannter Fahrradfahrer am Mittwochabend einen Verkehrsunfall vorgetäuscht haben. Den Angaben einer 19-jährigen Pkw-Lenkerin zufolge sei diese gegen 20.15 Uhr in den Kreisverkehr im Seewald eingefahren, als sich plötzlich ein Fahrradfahrer vor sie auf die Straße geworfen hätte. Zu einer Kollision sei es zuvor nicht gekommen. Nachdem die Frau sich nach dem Befinden des Unbekannten erkundigte, soll dieser vorgegeben haben, verletzt zu sein. Gleichzeitig habe er der 19-Jährigen vorgeschlagen, durch eine Zahlung von 500 Euro die Sache als erledigt zu betrachten. Nachdem die Frau eine Zahlung verweigerte und ihrerseits forderte, die Polizei hinzuzuziehen, sei der Unbekannte wieder auf sein Rad gestiegen und davongefahren. Der Radfahrer soll etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein und einen grauen Bart gehabt haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er ein blaues T-Shirt und eine Mütze oder Kappe als Kopfbedeckung und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Das Polizeirevier Friedrichshafen prüft den Vorfall und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die möglicherweise auch eine solche Situation erlebt haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen

Im Rahmen von Verkehrskontrollen am Mittwoch in der Äußeren Ailinger Straße mussten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen eine Reihe von verkehrsrechtlichen Verstößen zur Anzeige bringen. Insgesamt zehn Autofahrer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und werden dafür nun ein Verwarngeld zahlen müssen. Noch teurer wird es für 20 Verkehrsteilnehmer, die während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten. Sie müssen sich auf ein Bußgeld von jeweils 100 Euro zuzüglich Gebühren sowie je einen Punkt in Flensburg einstellen. In einem weiteren Fall war ein Kind nicht ausreichend im Fahrzeug gesichert, auch hier dürfte ein empfindliches Bußgeld zu erwarten sein.

Kressbronn

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 31-jährigen Pkw-Lenker. Der Mann befuhr am frühen Donnerstagmorgen die B 31 von Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen und kollidierte gegen 0.30 Uhr im Bereich einer Baustelle bei der Abfahrt Kressbronn mit mehreren Warnbaken. Hierdurch entstand Sachschaden von über 10.000 Euro und der BMW des Mannes war nicht mehr fahrbereit, sodass er abgeschleppt werden musste. Während der 31-Jährige angab, einem Tier ausgewichen zu sein, könnte nach Aussage eines Zeugen auch Sekundenschlaf ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn gewesen sein.

Meckenbeuren

Ladendiebin ertappt

Ohne Beute flüchtete eine Ladendiebin am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr aus einem Lebensmittelmarkt am Oskar-Von-Miller-Platz, nachdem sie zuvor versucht hatte, mehrere Waren in einem mitgebrachten Rucksack zu entwenden. Dabei war sie zunächst von aufmerksamen Kunden beobachtet und später vom Personal an der Kasse darauf angesprochen worden. Nachdem die Frau nach einem ersten Fluchtversuch von den Angestellten festgehalten wurde, riss diese sich los und ließ dabei ihren Rucksack mit dem Diebesgut im Wert von rund 50 Euro zurück. Sie konnte noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei flüchten. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt nun wegen des Diebstahlsdelikts und bittet Personen, die Hinweise zu der Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07542/94320 zu melden. Die Frau wird als 20 bis 30 Jahre alt, sehr schlank, rund 165 cm groß und mit dunkelbraunen schulterlangen Haaren beschrieben.

Überlingen / Salem

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer gestoppt

Zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer haben Beamte des Polizeireviers Überlingen am Mittwochabend gestoppt. Bei der Kontrolle eines Kleinlasters in Salem zeigte der Alkoholvortest bei dem 60-jährigen Fahrer einen unrühmlichen Wert von rund 2,2 Promille an. Der Fahrzeuglenker war den Beamten zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, weshalb sie diesen anhielten. Eine ebenfalls 60 Jahre alte Autofahrerin, die in Überlingen in eine allgemeine Verkehrskontrolle geriet, überschritt den Grenzwert von 0,5 Promille deutlich. Beide Kontrollierten mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der 60-Jährige musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Auf die Frau kommen ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

