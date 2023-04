Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wolfegg

Motorradfahrer bei Unfall schwerer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Gaishaus und Roßberg wurde ein Motorradfahrer schwerer verletzt. Ein 57-jähriger Ford-Fahrer fuhr von einem Parkplatz auf die L 316 auf und übersah hierbei den 60 Jahre alten Zweiradfahrer, der in Richtung Roßberg unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und wurde später durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Um seine Maschine, an der rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Sachschaden am Ford wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Weingarten

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung auf Schulhof

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf einem Schulhof in der Abt-Hyller-Straße ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 17-Jährigen und einen 49 Jahre alten Mann wegen Körperverletzung. Ein 16-Jähriger hatte den 49-Jährigen angesprochen, nachdem er davon ausging, dass es sich bei dem Mann möglicherweise um einen Exhibitionisten handelt. Konfrontiert mit dem Vorwurf entwickelte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Gerangel zwischen den beiden, in dessen Verlauf der 49-Jährige den 16-Jährigen geschlagen haben soll. Der 17-Jährige, der dazwischen ging, soll von dem Mann ebenfalls getroffen worden sein und diesem daraufhin einen Schlag verpasst haben. Die Handlungen der einzelnen Personen sowie deren strafrechtliche Einordnung sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Bislang hat sich der Verdacht der exhibitionistischen Handlung nicht bestätigt. Alle Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon, die vor Ort jedoch nicht behandelt werden mussten.

Weingarten

Autofahrer erkennt Verkehrssituation nicht und verursacht 10.000 Euro Sachschaden

Weil er die Verkehrssituation offensichtlich falsch eingeschätzt hatte, wollte ein 33 Jahre alter Skoda-Fahrer am Donnerstagmittag in der Schussenstraße rechts an einem Lkw vorbeifahren, der am Abbiegen war. Der Fahrer des Sattelzugs hatte rechts geblinkt und zum Einfahren in eine Baustellenzufahrt ausgeholt, als der dahinterfahrende Skoda-Lenker rechts an dem Lkw vorbeifahren wollte. In der Folge kollidierte der Lkw mit dem Auto, an dem hierdurch ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Der Pkw musste abgeschleppt werden, am Lkw entstand offensichtlich kein Schaden. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bad Waldsee

Polizei ermittelt nach Streit vor Unterkunft

Nach einem Streit zwischen mehreren Personen im Bereich einer Unterkunft in der Steinacher Straße ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee wegen Körperverletzung. Die jungen Männer waren wegen einer Nichtigkeit aneinandergeraten und gingen sich in der Folge körperlich an. Nachdem zunächst mehrere Polizeistreifen ausrückten, hatte sich die Lage vor Ort bereits wieder beruhigt. Zumindest zwei Personen wurden leichter verletzt.

Fronreute / Blitzenreute

Transporter beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Offensichtlich mutwillig hat am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 16 Uhr ein bislang Unbekannter die Scheibe eines Transporters eingeschlagen, der in der Kirchstraße abgestellt war. An dem Fiat entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen im Allgäu

Autofahrer übersieht Radfahrer

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Isnyer Straße / Friedrich-Ebert-Straße hat am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein 18 Jahre alter Nissan-Fahrer einen Radfahrer übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Der Radler stürzte bei dem wuchtigen Aufprall und zog sich schwerere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den 74-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl am Zweirad als auch am Pkw fiel der Sachschaden indes gering aus.

Argenbühl

Autofahrerin muss SUV ausweichen - Polizei bittet um Hinweise

Weil sie eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden SUV ausweichen musste, ist am Donnerstag gegen 17.15 Uhr eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin auf der L 265 zwischen Isny und Christazhofen mit einem Leitpfosten kollidiert. Der Unbekannte überholte demnach eine Fahrzeugkolonne, die sich hinter einen Traktor gebildet hatte. Hierbei konnte er jedoch nicht die gesamte Strecke überblicken, sodass die Frau nach rechts auf den Seitenstreifen fahren musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Situation und zu dem Unbekannten machen können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Der SUV-Fahrer dürfte ein schweizerisches Kennzeichen gehabt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell