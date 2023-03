Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Dienstagabend betraten bisher unbekannte Täter in der Poststraße in Dierdorf eine umzäunte Weide und montierten an dort abgestellten Ackerschleppern mehrere Fahrzeugteile ab. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme sind an der Tatörtlichkeit durch die Polizeibeamten Beweismittel gesichert worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell