Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstgebiet der PI Straßenhaus - Zeugenhinweise gesucht

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es um 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Westerwaldpark in Oberhonnefeld - Gierend. Der / die Unfallverursacher/-in scherte beim Verlassen des Westerwaldparks in einer Kurve soweit aus, dass ein entgegenkommender PKW Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei kollidierte der ausweichende PKW Fahrer mit einem geparkten PKW.

Im Zeitraum von 09:20 Uhr bis 13:10 Uhr kam es auf dem Schülerparkplatz des Wiedtalgymnasiums in Neustadt (Wied) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher/- in beschädigte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten PKW Smart des Geschädigten im Bereich der linken Fahrzeugseite.

Im Zeitraum von Mittwoch, 15.03.2023 bis Dienstagabend befuhr der / die Unfallverursacher/-in die Rosenbergstraße in Hardert und bog nach links in die Bonefelder Straße ab. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Fahrzeug des / der Unfallverursacher/- in um einen Sattelzug mit Tieflader handeln. Beim Abbiegen scherte die Ladung aus und touchierte den angrenzenden Metallzaun des Geschädigten. Hierbei entstand an dem Zaun ein geschätzter Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich.

Der / die Unfallverursacher/- innen entfernten sich jeweils unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell