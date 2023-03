Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrollen

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 21.03.2023, führten Beamte der PI Altenkirchen in der Zeit von 07.00 Uhr - 08.00 Uhr Schulwegkontrollen in Altenkirchen, Siegener Straße, durch. Es wurden insgesamt 32 Fahrzeuge kontrolliert. Drei Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Weiterhin waren drei Kinder nicht bzw. nicht vorschriftsmäßig gesichert. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

