Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Metall und Arbeitsgeräten

Erpel (ots)

Im Tatzeitraum von Mo. 20.03.23, 18:30 Uhr bis Di., 21.03.23, 13:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von nicht unerheblicher Menge (mehrere 100 Kilogramm) an Altmetall und hochwertigen schweren Arbeitsgeräten. die Gegenstände wurden von einem Gartengrundstück in Erpel, Deepenweg entwendet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Linz nach einem weißen älteren Transporter ( Vito oder Sprinter ), dessen Fahrer sich am Tag zuvor verdächtig verhalten habe und sich unberechtigt auf dem Grundstück befand. Der etwa 25-30 Jahre alte Mann sprach gebrochen Deutsch, trug einen Schnurrbart und hatte schwarze Haare. Bei einer Größe von etwa 170 cm, wirkte er untersetzt. Der Transporter hatte vermutlich ein "NR-Teilkennzeichen".

Wer hat im Raum Erpel zur tatrelevanten Zeit eventuell Altmetall abgegeben, oder Beobachtungen gemacht, die bei den Ermittlungen helfen?

Es ist davon auszugehen, dass es sich möglicherweise um mehrere Täter handelte und derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um professionelle Altmetallsammler handelte.

Hinweise bitte unter der 02644-9430 an die Polizei in Linz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell