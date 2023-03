POL-PDNR: Unkel - verdächtige Wahrnehmung führt zu diversen Strafverfrahen

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstag den 21.03.2023 gegen ca. 18:30Uhr wurde ein schwarzer VW Passat auf dem Parkplatz des Meusch Centers in Linz am Rhein mutwillig zerkratzt. Die Auswertung der vor Ort befindlichen Videokameras dauert derzeit noch aus. Hinweise werden an die Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 oder per E-Mail an PILinz.Wache@Polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

