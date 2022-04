BPOL NRW: Bahnmitarbeiter gegen den Rücken getreten - Bundespolizei ermittelt nach Körperverletzung

Bochum - Dortmund (ots) - Heute Morgen (3. April) störte eine junge Frau in der RE 1 am Bochumer Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz. Als die Beamten die Frau einen Platzverweis erteilten, griff diese die Polizisten an. Gegen 05:30 Uhr baten Bahnmitarbeiter in der RE 1 die Bundespolizei im Hauptbahnhof Bochum um Hilfe. Ein Reisender habe keinen Fahrschein vorweisen ...

mehr