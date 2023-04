Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 30.04.2023 aus dem Landkreis Ravensburg.

Argenbühl (ots)

Motorrad kollidiert mit Pkw

Die Vorfahrt missachtet hat ein 82jähriger Pkw-Lenker am Samstagnachmittag bei Argenbühl. Er fuhr mit seinem VW Polo die Straße Moos in Fahrtrichtung Eglofs. An der Kreuzung mit der K 8011 übersah er den bevorrechtigten 19jährigen Motorradfahrer. Es kam zu Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt und in eine Klinik verbracht wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6500 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Leutkirch

Geparktes Fahrzeug gestreift - Verursacher flüchtig

In der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr bis Samstag, 09.00 Uhr wurde ein Peugeot 307 in der Poststraße 8 in Leutkirch angefahren. Ein anderer Pkw beschädigte die komplette rechte Seite des geparkten Fahrzeugs und entfernte sich anschließend. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch (Tel. 07561-84880) in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Einbrecher trifft auf Hauseigentümer und flüchtet

Im Ravensburger Ortsteil Torkenweiler warf ein Einbrecher am Samstag gegen 11.40 Uhr mit einem Stein ein WC-Fenster ein. Anschließend stieg er in das Gebäude ein, durchwühlte Behältnisse und wurde vom Hausbesitzer gestört. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt aus dem Gebäude. Entwendet wurde nichts.

Ravensburg

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - wer hatte grün?

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw mit Anhänger und einem anderen Pkw kam es am Samstag gegen 12.14 Uhr in Ravensburg. Der Lenker des Pkw mit Anhänger fährt von Ravensburg auf der B 30 nach Liebenau und überquert die Lichtzeichenanlage eigenen Angaben zufolge bei "orange". Der andere Pkw-Lenker im Querverkehr fährt eigenen Angaben bei "Grün" in die Kreuzung ein und es kommt zur Kollision. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/8033333) in Verbindung zu setzen.

