Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrer mit zu viel Promille unterwegs

Gleich in drei Fällen mussten in der Mainacht in Friedrichshafen Verkehrsteilnehmer durch die Polizei zur Blutentnahme begleitet werden, nachdem sie jeweils mit einem E-Scooter betrunken unterwegs waren.

In allen drei Fällen waren die Fahrzeuglenker mit Mietrollern unterwegs, welche in Friedrichshafen an unterschiedlichsten Orten in Benutzung genommen werden können.

Zunächst wurden die Beamte des Polizeirevier Friedrichshafen noch vor Mitternacht gegen 23.14 Uhr in der Albrechtstraße auf den 20-jährigen Lenker eines solchen Elektrokleinstfahrzeugs auffällig, da dieser so starken Schlangenlinien fuhr, dass er dabei immer wieder über die Begrenzung des Radweges kam. Die Beamten stellten dabei nicht nur fest, dass sich der Fahrzeuglenker nur wacklig auf den Beinen halten konnte, sondern auch laut einem durchgeführten Vortest nahezu drei Promille Alkohol im Blut hatte.

Nur wenig später gegen 01.00 Uhr bemerkten die Polizeibeamten des Polizeirevier Friedrichshafen in der Maybachstraße den Fahrer eines E-Scooters, welcher sehr unsicher wirkte und auf dem Roller schwankte. Auch dieser hatte nicht nur deutlichen Alkoholgeruch, sondern auch eine entsprechend starke Alkoholisierung. Der 26-jährige männliche Lenker wurde durch die Beamten auch in diesem Fall zur Blutentnahme mitgenommen.

Gleich zu zweit auf einem solchen E-Scooter trafen die Beamten schließlich gegen 02.25 Uhr zwei junge Erwachsene in der Löwentaler Straße fahrenderweise an. Da auch hier die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch sowie eine verwaschene Aussprache feststellten, wurde ebenfalls ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte, dass der ebenfalls 26-jährige Lenker des Elektrokleinstfahrzeugs deutlich betrunken war und eine Fahruntüchtigkeit vorlag.

In allen drei Fällen wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, zu welchem sich die jeweiligen Fahrzeuglenker verantworten müssen und jeweils mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen haben.

Friedrichshafen

Mit über drei Promille den Straßenverkehr gefährdet

Am Sonntag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer kurz vor Mitternacht einen auffälligen Fahrzeuglenker, welcher in Schlangenlinien die B 31n befahre. Wie die Beamten des Polizeirevier Friedrichshafen im Rahmen von daraufhin erfolgenden Ermittlungen feststellten, fuhr der 39-jährige Lenker eines VW Golf derartig unsicher, dass entgegenkommende Fahrzeuge mehrfach abbremsen mussten. Ob hierbei andere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet wurden ist bislang nicht bekannt. Im weiteren Verlauf kam der betrunkene Fahrer auf der Höhe der Abfahrt Schnetzenhausen (Friedrichshafen-West) von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Ungehindert dessen setzte er seine Fahrt fort und konnte schließlich in im Bereich Sparbruck durch die Beamten angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten im Rahmen eines Vortestes fest, dass der Mann über drei Promille im Blut hatte. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, zu welchem sich der Fahrzeuglenker zu verantworten hat.

Überlingen

Verkehrsunsicher mit Alkohol Unfall verursacht

Am Montag gegen 02.30 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein vermeintlicher Unfallschaden in der Owinger Straße in Überlingen gemeldet, zu welchem durch die Polizeibeamte des Polizeirevier Überlingen ein angetrunkener Fahrzeuglenker ermittelt werden konnte. Da der aufmerksame Bürger, welcher die Polizei in Kenntnis setzte, bereits kurz zuvor an der Örtlichkeit vorbeifuhr, konnte dieser den Vorfall zeitnah melden und die Beamten somit sehr schnell die Ermittlungen übernehmen. Diese stellten fest, dass ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker die Owinger Straße in Richtung Owingen befuhr und am Kreisverkehr Kogenbach nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei stieß er gegen eine Warnbake und zwei Verkehrsschilder. Ohne sich um den verursachten Schaden von mindestens 750 Euro zu kümmern verließ er die Unfallstelle. Da die Beamten an der Unfallörtlichkeit jedoch das Kennzeichenschild des Unfallfahrzeugs auffinden konnten, dauerte es nicht lange, bis Beamte eines unterstützenden Polizeireviers an der Haustüre des Fahrzeughalters klingelten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeughalter auch als Unfallfahrer identifiziert werden konnte, was für den 72-jährigen Mann zwei Blutentnahmen und die Beschlagnahme des Führerscheins zu Folge hatte.

Frickingen / Heiligenberg

Linienbus verliert Diesel wodurch Motorradfahrerin zu Fall kommt

Am Sonntag wurden durch unterschiedliche Verkehrsteilnehmer im Bereich Frickingen und Heiligenberg ab 09.23 Uhr beginnend mehrere Ölspuren gemeldet. Hierzu konnten Beamte des Polizeirevier Überlingen feststellen, dass mutmaßlich ein Omnibus der Linie 7379 (Überlingen-Heiligenberg) eine beträchtliche Menge an Dieselkraftstoff verlor. Da dies insbesondere in Kurvenbereichen und Kreisverkehren der Fall war entstand eine erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung.

Zum Verhängnis wurde dies in Heiligenberg der 60-jährigen Lenkerin einer Harley-Davidson. Als diese die L 201 in Richtung Beuren befuhr, kam sie in einer Linkskurve durch die schmierige Fahrbahn zu Fall und wurde dadurch leicht verletzt. Sie musste ins nächstgelegene Krankenhaus zur entsprechenden Behandlung verbracht werden. Am Kraftrad entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Mehrere Feuerwehren sowie die Straßenmeisterei Überlingen wurden alarmiert, um die Verschmutzungen zu beseitigen.

Das Verursacherfahrzeug konnte bislang nicht ausfindig gemacht beziehungsweise überprüft werden. Hinweise zum verursachenden Bus werden an das Polizeirevier Überlingen unter 07551 / 804-0 erbeten.

