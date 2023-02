Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 443: 85-jähriger Radfahrer durch Unfall tödlich verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstag, 14.02.2023, ist ein Radfahrer auf der B 443 zwischen der Autobahnbrücke der Bundesautobahn (BAB) 37 und der Landesstraße 388 zwischen einen Lkw und deren Anhänger geraten und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 85-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 14:45 Uhr ein Teilstück der B 443 von der Autobahnbrücke der BAB 37 in Richtung BAB 7. Dabei befuhr er zunächst den rechten Fahrstreifen von zwei Fahrstreifen. Zeitgleich befuhr ein 62 Jahre alter Fahrer mit seinem Lkw ebenfalls die B 443 in Richtung BAB 7 auf dem rechten Fahrstreifen. Der Radfahrer scherte aus bislang unbekannter Ursache nach links aus, sodass der Lkw-Fahrer ebenfalls nach links fuhr, jedoch dem Radfahrer nicht mehr ausweichen konnte. Der 85-Jährige geriet in der Folge zwischen den Lkw und dem Anhänger. Durch den Unfall erlitt der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Neben dem alarmierten Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die B 443 kurzfristig voll gesperrt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo

