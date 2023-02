POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Engelsfigur vom Stadtfriedhof Engesohde - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Die Polizei Braunschweig hat in der Nacht zu Montag, 13.02.2022, einen Autodieb festgenommen, nachdem dieser ein Fahrzeug in Hannover entwendet hatte. In der Nacht auf Montag wollten Polizeibeamte einen Range Rover Sport auf der A 2 kontrollieren. Kurz vor der geplanten Kontrolle verließ der Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle ...

