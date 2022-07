POL-K: 220719-1-K Folgenschwerer Sturz mit E-Scooter - Mann schlägt sich bei Sturz mehrere Zähne aus

Köln (ots) - Mit eingeschaltetem Blaulicht in der Frontscheibe seines SUV hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag (17. Juli) einen Polizeieinsatz auf den Bundesautobahnen 1, 4 und 61 ausgelöst. Streifenteams der Autobahnwache Frechen beendeten die "Einsatzfahrt" des 38-Jährigen Privatmanns schließlich in ...

mehr