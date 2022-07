Polizei Köln

POL-K: 220718-3-K Polizisten stellen Handy-Räuber mit Hilfe der Videobeobachtung - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Nur zwei Stunden nach dem Raub eines Mobiltelefons zum Nachteil einer 34-jährigen Kölnerin haben Videobeobachter der Leitstelle den mutmaßlichen Räuber bei seiner Rückkehr zum Tatort erkannt und von einer Streife an der Straßenbahnhaltestelle am Neumarkt festnehmen lassen. Der aus Algerien stammende 43-Jährige soll sich der Frau am Freitagabend (16. Juli) gegen 22 Uhr von hinten genähert, ihr das Handy gewaltsam aus der Hand gerissen und ihr dann seinen Ellbogen ins Gesicht gerammt haben. Mit der Beute war er in Richtung Schildergasse geflüchtet.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten in den Taschen seiner Kleidung zwei Mobiltelefone. Als er diese nicht mittels einer PIN entsperren konnte, stellten die Beamten beide als mutmaßliches Diebesgut sicher. Wem die aufgefundenen Handys gehören, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Zu dem Verbleib des zuvor geraubten Mobiltelefons machte der Tatverdächtige keine Angaben.

Ein Haftrichter schickte den bereits einschlägig vorbestraften Mann in Untersuchungshaft. (al/de)

