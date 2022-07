Polizei Köln

POL-K: 220718-2-K Raubüberfall auf Spielhalle - Kundin und Angestellter mit Pistole und Schlagstock bedroht

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Spielhalle auf der Dürener Straße in Köln-Lindenthal sucht die Polizei nach drei Räubern. Es soll sich um zwei Weiße und einen Schwarzen handeln. Die Männer sollen etwa 18-20 Jahre alt und etwa 1,60 Meter und 1,70 Meter groß sein. Beim Überfall trugen sie schwarze Kapuzenpullover und Sweatshirt-Jacken sowie Sturmhauben und Atemschutzmasken.

Nach ersten Erkenntnissen betraten die Gesuchten am Montag (18.Juli) um kurz nach Mitternacht die Spielhalle, schlugen zunächst einer Kundin (33) mit der Faust ins Gesicht und forderten die Herausgabe ihres Bargelds sowie ihres Mobiltelefons. Anschließend bedrohten die mit einer Pistole und Schlagstöcken bewaffneten Tatverdächtigen einen Angestellten (38), griffen in die Kasse, packten das Geld in eine schwarzen Tasche und liefen über die Dürener Straße davon.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit unter anderem die Spurenlage vom Tatort aus. Die 33-Jährige, die bei dem Überfall leichte Verletzungen erlitten hatte, konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus bereits wieder verlassen. (al/de)

