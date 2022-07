Polizei Köln

POL-K: 220718-4-LEV Erneut zwei Radfahrunfälle in Leverkusen - Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Nach Radfahrunfällen im Leverkusener Stadtgebiet sind am Wochenende (16./17. Juli) ein 78 Jahre alter Pedelec-Fahrer lebensgefährlich und ein 47-jähriger Radfahrer schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Auf der Rennbaumstraße erfasste am Samstagvormittag (16. Juli) gegen 12 Uhr ein Autofahrer (59) den 47-jährigen Radfahrer, als er mit seinem Daimler den Kreisverkehr in Richtung Opladen verließ. Auf Höhe der Fußgängerfurt stieß er dann mit von links kommenden und in Richtung Dechant-Krey-Straße fahrenden Leverkusener zusammen.

Am Sonntagmittag (17.Juli) prallte der 78 Jahre alter Pedelec-Fahrer gegen 14 Uhr auf der Straße Hahnenblecher gegen einen Holzpfeiler neben der Fahrbahn. Zeugenaussagen zufolge war der Senior zuvor ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen. Rettungskräfte brachten den 78-Jährigen in eine Klinik, wo er nach einer Notoperation derzeit intensivmedizinisch versorgt wird. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte die Spuren am Unfallort. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell