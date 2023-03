PP Ravensburg: Unbekannter entreißt Frau Handtasche

Landkreis Sigmaringen (ots) - Mengen Polizei bittet nach Diebstahl in Lebensmittelmarkt um Hinweise Nach dem Diebstahl eines Geldbeutels in einem Lebensmittelmarkt in der Reiserstraße am Mittwoch zwischen 12.45 Uhr und 13 Uhr bittet der Polizeiposten Mengen um Hinweise. Eine 56-Jährige hatte nach dem Bezahlen ihren Geldbeutel an der Kasse vergessen, was offensichtlich von einer älteren Dame ausgenutzt wurde. Die ...

