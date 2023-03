Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mehrfamilienhaus mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Kleinebergstraße mit Sprühfarbe beschmiert. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrssünder im Visier

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer hat die Polizei Friedrichshafen am Donnerstag bei Kontrollen im Stadtgebiet gestoppt. Wie wichtig solche Verkehrskontrollen sind, zeigt die ernüchternde Bilanz: Unter anderem beanstandeten die Polizisten insgesamt 36 Gurtmuffel sowie 30 Fahrer, die ihre Aufmerksamkeit nicht der Straße, sondern einem technischen Gerät gewidmet hatten. Auf die Verkehrssünder kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei: Ablenkung ist neben Geschwindigkeit und Alkohol eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Ein Sicherheitsgurt wird nicht ohne Grund als "Lebensretter hinterm Steuer" bezeichnet. Jeder Fahrer, der durch solche Polizeikontrollen zum Anschnallen oder Weglegen seines Handys bewegt werden kann, trägt zur Sicherheit auf den Straßen bei.

Friedrichshafen

Nach Unfall davongefahren

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 22 Uhr an einem in der Konstantin-Schmäh-Straße geparkten BMW angerichtet. Der Unfallverursacher, der den Wagen mutmaßlich beim Rangieren touchiert hatte, fuhr im Anschluss davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Mann nach Auseinandersetzung in Gewahrsam

Die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen musste ein 25-Jähriger verbringen, nachdem er am Donnerstagabend in einer Unterkunft in der Ravensburger Straße Streit gesucht hatte. Die Polizisten waren zunächst gerufen worden, als der Mann gegen Wände schlug und seine Mitmenschen massiv störte. Wenig später legte er sich mit einem 41-jährigen Kontrahenten an. Der Streit eskalierte zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Jüngere mit der Faust zuschlug. Der 25-Jährige nahm das Mobiltelefon seines Gegenübers an sich und suchte das Weite. Polizisten stoppten ihn vor der Unterkunft. Nachdem er sich auch von den Beamten nicht beruhigen ließ und aufgrund seiner Aggressionen mit weiteren Konflikten zu rechnen war, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Tettnang

Reifen beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag im Bereich Bechlingen die Reifen mehrerer Fahrzeuge und Anhänger mit einem spitzen Gegenstand beschädigt haben, ermittelt der Polizeiposten Tettnang und sucht Zeugen. Personen, die insbesondere in der Friedenstraße zwischen dem Friedhof und der St. Aignan-Straße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Überlingen

Unfall im Chemieunterricht - Schulgebäude evakuiert

Ein geplatztes Reagenzglas während des Chemieunterrichts war am Donnerstagmittag die Ursache für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz an einer Schule in der Rengoldshauser Straße. Der Unfall im Lehrsaal, bei dem Rauch freigesetzt wurde, führte zur Auslösung der Brandmeldeanlage, woraufhin das Schulgebäude kurzzeitig evakuiert werden musste. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sowie die örtliche Freiwillige Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen angerückt war, konnte den Alarm nach kurzer Abklärung zurücksetzen und wieder abrücken.

Markdorf

Unfallflucht von Zeugin beobachtet

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss eine 65 Jahre alte Frau rechnen, nachdem sie am Donnerstagvormittag einen Unfall verursacht und im Anschluss das Weite gesucht hat. Beim Ausparken vor einer Bäckerei touchierte sie mit ihrem Wagen einen abgestellten Pkw. Von einer aufmerksamen Zeugin auf den Unfall angesprochen, stieg sie kurz aus, um die Beschädigung zu begutachten, und fuhr danach einfach weg, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern. Die Beobachterin notierte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des Unfallwagens. Dank des vorbildlichen Verhaltens der Zeugin hatten die verständigten Ermittler leichtes Spiel. Auf die 65-jährige Unfallverursacherin kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht zu.

