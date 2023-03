Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann beleidigt Polizeibeamte

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen drei Männer, die am Mittwochabend in einem leerstehenden Gebäude in der Escher-Wyss-Straße randaliert haben. Eine alarmierte Polizeistreife verwies die Täter zunächst des Gebäudes. Während einer der Männer dem Platzverweis nachkam, verhielten sich ein 18- und ein 20-Jähriger unkooperativ gegenüber den Polizisten. Der 20-Jährige beleidigte die Beamten zudem, indem er sein entblößtes Hinterteil offenbarte. Das alkoholisierte Duo musste daraufhin die Nacht in Arrestzellen auf dem Polizeirevier verbringen. Während alle drei Männer mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen müssen, wird sich der 20-Jährige zudem wegen Beleidigung verantworten müssen. Er sowie der 18-Jährige haben darüber hinaus die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung zu tragen.

Ravensburg

Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 20.30 Uhr ereignet hat. Ein 55-jähriger Opel-Lenker wollte von der Friedrichshafener Straße in Richtung Oberhofen abbiegen. Dabei übersah er den Toyota einer 72 Jahre alten Entgegenkommenden. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten vom Abschleppdienst aufgeladen werden. Die 72-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der 55-jährige Unfallverursacher blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Ravensburg

E-Roller entwendet

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag einen Elektroroller gestohlen, der auf dem Fahrradabstellplatz der Edith-Stein-Schule abgestellt war. Auf noch ungeklärte Weise brach der Täter das Schloss auf, mit dem der Roller gesichert war, und nahm das Gefährt des Hersteller "Grundig" mit. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Elektrorollers geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Baienfurt

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Auf rund 25.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag kurz nach 7 Uhr bei einem Auffahrunfall entstanden ist. Ein 22-jähriger Audi-A4-Lenker an der Anschlussstelle Niederbiegen auf die B 30 auf. Beim Einfädeln auf die Bundesstraße übersah der 22-Jährige den Audi A3 eines 26-Jährigen, der in Richtung Ravensburg unterwegs war. Der 26-Jährige versuchte zwar, durch Abbremsen eine Kollision mit dem deutlich langsamer fahrenden Audi des 22-Järhigen zu verhindern, kollidierte jedoch trotzdem wuchtig mit dessen Heck. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall in Mennisweiler

Totalschaden ist an zwei Autos entstanden, die am Donnerstag in Mennisweiler zusammengestoßen sind. Kurz nach 13.30 Uhr wollte ein 31-jähriger Mercedes-Lenker von der Roßberger Straße nach links in Richtung Bad Waldsee abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Chevrolet. Dessen 36 Jahre alter Lenker konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Schaden an beiden Pkw wird auf jeweils rund 10.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Kißlegg

Schranke verbogen

Am Bahnübergang in der Schlossstraße hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Schranke angefahren. Diese hatte sich am Mittwochmorgen offensichtlich schon gesenkt, als der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem höheren Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, den Bahnübergang passierte. Durch die Kollision verbog sich die Schranke und es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Vogt hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Amtzell

Mann verletzt bei Widerstand zwei Polizeibeamte

Wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten rückte die Polizei am Donnerstagabend in einen Teilort aus. Kurz nach 19 Uhr attackierte ein 35-Jähriger zunächst verbal seine Nachbarn, beleidigte und bedrohte diese. Im weiteren Verlauf ging er auf die 42 und 43 Jahre alten Nachbarn los und schlug auf sie ein. Auch einer alarmierten Polizeistreife gegenüber verhielt sich der 35-Jährige aggressiv und unkooperativ. Als die Beamten den Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in Gewahrsam nahmen, wehrte sich dieser mit aller Kraft gegen den Griff der Beamten. Auch der Einsatz von Pfefferspray zeigte bei dem 35-Jährigen keine Wirkung, sodass eine weitere Polizeistreife anrücken musste. Zwei Polizisten wurden bei dem Gerangel verletzt. Der 35-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

