Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streithahn schubst Restaurantbesucher in Blumenbeet - Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung am Dienstag gegen 16.30 Uhr vor einem Restaurant in der Seestraße ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten und bittet um Hinweise. Ein Lokal-Besucher überquerte die Fußgängerzone, um zum Außenbereich des Restaurants zu gelangen, und wurde dabei zunächst von dem Mann angerempelt. In der Folge wurde der Unbekannte handgreiflich uns schubste sein 44 Jahre altes Gegenüber, sodass dieses in einer Blumenrabatte zu Fall kam. Als der Angreifer in Rage zum Schlag ausholte, gingen die Begleiter des 44-Jährigen dazwischen, woraufhin der Unbekannte das Weite suchte. Er wird als etwa 50 Jahre alt beschrieben und hatte graue lockige Haare. Er trug ein graues T-Shirt, eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/36142-0 um Hinweise zum unbekannten Streithahn.

Friedrichshafen

Betrüger an der Haustür

Ein dreister Betrüger hat eine Seniorin am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Fährtwiesenstraße um mehrere hundert Euro gebracht. An der Haustür gab sich der Unbekannte als Anlagenmechaniker aus und verschaffte sich, unter dem Vorwand die Heizung überprüfen zu müssen, Zutritt zum Haus. Nach einem Rundgang im Haus, bei dem er mehrfach nach Bargeld fragte, forderte er eine umgehende Bezahlung für die angeblichen Wartungsarbeiten. Als der Mann mit dem Geld verschwand, wurde die Seniorin stutzig und erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Fremde ins Haus zu lassen. Betrüger an der Haustür geben sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder aber auch als Amtsperson aus, beispielsweise Polizist. Dabei haben sie zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Tipps und Hinweise, wie sie sich verhalten können, finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Friedrichshafen

Betrunkener stiehlt Fahrrad und pöbelt Passanten an

Mit Anzeigen muss ein 51 Jahre alter Mann rechnen, der am Mittwochnachmittag mehrfach vor einem Lebensmitteldiscounter in der Adelheidstraße negativ aufgefallen ist. Zunächst nahm er ein fremdes Damenrad an sich und fuhr mit dem gestohlenen Rad davon. Weil der Dieb schon kurze Zeit später im Markt Passanten anpöbelte und darüber hinaus auch ein bestehendes Hausverbot missachtete, rückte die Polizei erneut an. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 51-Jährigen weit über drei Promille, weshalb er die Beamten zur Abgabe einer Blutprobe in eine Klinik begleiten und den restlichen Tag in Gewahrsam verbringen musste. Neben den Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs kommt auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf ihn zu.

Ailingen

Sporthallen-Fassade beschmiert

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag die Fassade der neuen Sporthalle in Ailingen mit Graffiti besprüht. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinwiese unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Auto prallt gegen Baum - Fahrer unverletzt

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 41-jähriger Autofahrer, nachdem er am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr von der Prinz-Eugen-Straße abgekommen ist. Der Mann war aus Bürgermoos kommend unterwegs und wich einem Lastwagen aus, dessen 31 Jahre alter Lenker vom Entsorgungszentrum auf die Vorfahrtsstraße einfahren wollte. Bei seinem Manöver kam der 41-Jährige auf den Grünstreifen und prallte dort gegen einen Baum. Sein Wagen, an dem rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Volltrunken Polizisten beleidigt

Weil er am Mittwochvormittag im Vollrausch Beamte des Polizeireviers Überlingen beleidigt hat, droht einem 53-Jährigen eine Strafanzeige. Die Polizisten standen in der Lippertsreuter Straße bei Verkehrskontrollen, als der bis dahin vollkommen unbeteiligte Mann beleidigende Worte in Richtung der Beamten von sich gab. Bei der Überprüfung des augenscheinlich erheblich alkoholisierten Mannes wiederholte dieser die herablassenden Äußerungen und pustete im Anschluss sage und schreibe über 4,8 Promille. Aufgrund dieses Wertes ließ sich der pöbelnde 53-Jährige zur Entgiftung freiwillig vom Rettungsdienst in eine Klinik fahren. Die Polizisten zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Salem

Vorfahrt genommen - Unfall

Etwa 8.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Mimmenhausen. Eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin wollte von der Bodenseestraße nach links in die Straße "Am Winkel" abbiegen und übersah dabei den Renault einer entgegenkommenden 44-Jährigen. Diese konnte einen Zusammenstoß mit dem VW trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand Totalschaden, der auf rund 5.000 Euro geschätzt wird, am Renault wird der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro beziffert. Verletzt wurden die Unfallbeteiligten glücklicherweise nicht.

Stetten am Bodensee

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall in der Riedetsweiler Straße entstand am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. An der Einmündung zur B 33 stoppte ein 65 Jahre alter Skoda-Fahrer seinen Wagen. Der nachfolgende 31 Jahre alte Opel-Fahrer schätzte die Situation falsch ein und fuhr wuchtig in das Skoda-Heck. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell