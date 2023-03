Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ohne Fahrschein unterwegs - Fluchtversuch über die Gleise

Wegen des Erschleichens von Leistungen ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 36-Jährigen, der am Mittwochnachmittag in einem Zug in Richtung Sigmaringen ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Nach der Kontrolle durch eine Bahnangestellte wollte der Mann vor den hinzugerufenen Polizisten über die Bahngleise flüchten, wobei er nach kurzer Verfolgung im Bereich des Bahnhofs vorläufig festgenommen wurde. Weil er die Bahngleise betreten hat, wird nun zusätzlich eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige gegen den 36-Jährigen gefertigt.

Sigmaringen

Panzergranate bei Baggerarbeiten gefunden

Bei Baggerarbeiten im Bereich Jungnau haben Bauarbeiter am Mittwochmittag eine amerikanische Panzergranate gefunden. Nachdem die Fundörtlichkeit abgesperrt wurde, kümmerte sich der Kampfmittel-Beseitigungsdienst um die offensichtlich noch intakte Granate und barg diese fachgerecht.

Mengen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Zeppelinstraße an der Kreuzung Granheimer Straße. Beim Überqueren der Granheimer Straße übersah eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin einen von rechts kommenden BMW und kollidierte mit diesem. Während sowohl die Unfallverursacherin als auch die 34 Jahre alte BMW-Fahrerin unverletzt blieben, musste der Mercedes aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach Verkehrsunfall Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped, der sich am Mittwochmittag gegen 12 Uhr am Kreisverkehr Paradiesstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach Zeugen. Anhand der Schilderungen der Unfallbeteiligten ist noch nicht abschließend geklärt, wer den Unfall mit geringerem Sachschaden verursacht hat. Personen, welche die Kollision beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden, um zur Klärung des Hergangs beizutragen.

Hohentengen

Lkw beschädigt geparkten Pkw - Zeugen gesucht

Beim Abbiegen von der Kornstraße in den Kirchweg hat am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeugheck einen Transporter beschädigt, der in der Kornstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Da der Lkw-Lenker den Verkehrsunfall vermutlich gar nicht bemerkt hat und weitergefahren ist, war eine Schadensregulierung nicht möglich. Der Polizeiposten Mengen hat den Unfall aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem cremefarbenen Sattelzug mit Planenaufbau und ausländischem Kennzeichen machen können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 11-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in der Heiligenberger Straße an der Einmündung zur Gartenstraße ereignet hat. Ein 55 Jahre alter Seat-Fahrer wollte aus Richtung Gartenstraße auf die Heiligenberger Straße abbiegen, übersah dabei den von links kommenden Radler und stieß mit diesem zusammen. Ein Rettungsdienst brachte den 11-Jährigen, der glücklicherweise einen Fahrradhelm trug, in Begleitung seiner Mutter zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell