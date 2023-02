Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach sechs Fahrzeug-Aufbrüchen

Moers (ots)

Unbekannte haben in Moers sechs Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Sie stahlen in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, verschiedene Werkzeuge.

Die Fahrzeuge standen an folgenden Orten: jeweils ein Mercedes-Sprinter an der Eichenstraße und Donaustraße, jeweils ein Ford-Transit an der Rominter Heide, Rathausallee und Theodor-Heuss-Straße sowie ein Mercedes-Vito an der Hochstraße.

Die Polizei Moers bittet Zeugen, dass sie Hinweise unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 mitteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell