Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Abbiegeunfall fordert zwei Verletzte

Wesel (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023, gegen 23.20 Uhr befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers die Kalendhauser Straße in Fahrtrichtung Moers-Kapellen. An der Anschlusstelle zur Autobhan A57 bog sie nach links auf die Autobahn ab, wobei sie mit einem entgegenkommenden 68-jährigen Pkw-Fahrer aus Krefeld kollidierte. Durch die Kollision wurde ein weiterer Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Münster beschädigt. Die 55-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, während der 68-Jährige leicht verletzt wurde. Beide wurden mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Nach der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle noch aufwendig von ausgetretenen Betriebststoffen gereinigt werden. Zwei der verunfallten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen eingeschleppt werden.

