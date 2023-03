Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter prallt gegen Fahrzeug

Auf rund 4.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag an einem Volvo hinterlassen hat. Der Unbekannte prallte ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 7 Uhr und 20 Uhr gegen den Kofferraum des Volvos, der gegenüber eines Restaurants in der Straße "In den Burgwiesen" abgestellt war. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Sigmaringen

Frau streift geparkten Wagen - Polizei sucht Geschädigten

Eine 81 Jahre alte Autofahrerin hat eigenen Angaben zufolge am Dienstag gegen 10 Uhr in der Gorheimer Straße mutmaßlich einen geparkten Pkw gestreift. Obwohl die Seniorin den Unfall kurze Zeit später bei der Polizei meldete, konnten die Beamten keinen mit dem VW der 81-Jährigen korrespondierenden Schaden feststellen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet daher Zeugen des Unfalls oder Personen, deren Fahrzeug bei dem Unfall an der Seite beschädigt worden ist, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Max-Eyth-Straße hat am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr ein Unbekannter einen VW Golf vorne rechts gestreift. Im Anschluss fuhr der unbekannte Unfallverursacher weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen mutmaßlich roten Wagen geben können, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Bad Saulgau

Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei Unfallbeteiligten hat sich am Dienstag gegen 10 Uhr auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Mieterkingen ereignet. Auf der B 32 hatte sich ein Stau wegen eines dort stehenden Fahrzeuges gebildet. Eine 30-jährige Opel-Fahrerin erkannte das Stauende vor ihr zu spät und fuhr auf den Skoda eines vorausfahrenden 65-Jährigen auf. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Skoda wiederum auf einen VW davor geschoben. Am Opel und am Skoda entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro, am VW beträgt dieser schätzungsweise 20.000 Euro. Die Fahrer kamen alle drei mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Unbekannte besprühen Schulgebäude - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Sonntagmittag mehrere Gebäude in der Geschwister-Scholl-Straße besprüht. Bei der Sporthalle Berufsschulzentrum wurde die Glasscheibe eines Unterstandes mit blauer und die Sporthalle selbst mit schwarzer Farbe besprüht. Das naheliegende Gebäude der Helene Weber Schule haben die Täter mit roter und schwarzer Farbe besprüht. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Reifen aufgeschlitzt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Reifen eines in der Ostracher Straße abgestellten Fahrzeugs aufgeschlitzt. Die Besitzerin des Wagens bemerkte den Plattfuß vor Fahrtantritt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Hohentengen

Unbekannter bricht in Fahrzeuge ein

An zwei Fahrzeugen, die in der Straße "Silberhärte" abgestellt waren, wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag die Seitenscheiben eingeworfen. Während der unbekannte Täter durch das gewaltsam geöffnete Fenster einen VW durchsuchte, warf er beim BMW lediglich die Scheibe ein. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell