Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsinsel überfahren

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr bei einem missglückten Überholmanöver in der Klufterner Straße. Ein 51 Jahre alter Audi-Lenker war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und wollte einen Fahrradfahrer überholen. Seinen Angaben zufolge übersah er dabei aufgrund tiefstehender Sonne eine Verkehrsinsel und überführ diese mit seinem Wagen. Hierbei entstand an seinem Audi rund 3.000 Euro Sachschaden. Glücklicherweise wurde weder der 51-Jährige noch der Radfahrer verletzt.

Friedrichshafen

Handfeste Auseinandersetzung unter Schülern

Zu einer handfesten Auseinandersetzung sind am Mittwochmorgen mehrere Einsatzkräfte der Polizei zu einer Schule in der Waggershauser Straße ausgerückt. Zunächst war über Notruf ein Messerangriff in der Schule gemeldet worden. Wie die Ermittlungen schnell ergaben, hatte es zwischen zwei Kindern bei einem Streit eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, in deren Verlauf ein hölzernes Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Einer der Beteiligten trug leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen davon, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Die Polizei Friedrichshafen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Friedrichshafen

Junge Frau belästigt - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Meistershofener Straße ereignet haben soll, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Eine Jugendliche gibt an, auf dem Gehweg unterwegs gewesen zu sein, als sie von einem vorbeifahrenden Radler unsittlich am Po berührt worden sein soll. Der Tatverdächtige, der als etwa 175 - 180 cm groß und maximal 20 Jahre alt beschrieben wird, setzte seine Fahrt im Anschluss in die Mörikestraße fort. Angaben der jungen Frau zufolge hatte der Mann ein europäisches Erscheinungsbild und dunkelbraune kurze Haare (Seitlich kurz rasiert, oben länger). Er war mit einer schwarzen Daunenjacke und einer beigen Cargohose bekleidet. Darüber hinaus fiel ihr dessen lautes Fahrrad auf. Hinweise zum Tatverdächtigen, der die Frau belästigt haben soll, nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Motorradunfall

Glück im Unglück hatte ein 26 Jahre alter Motorradfahrer, der am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße in Ailingen gestürzt ist. Der Zweiradfahrer war auf der L 328a in Richtung Blankenried unterwegs als, seinen Angaben zufolge plötzlich das Hinterrad seiner Maschine aus unbekannter Ursache blockierte. In dessen Folge verlor er die Kontrolle, kam zu Fall und rutschte über die Gegenfahrbahn in das angrenzende Feld. Während der 26-Jährige den ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Schrecken davonkam, entstand an seiner Maschine und seiner Schutzausrüstung Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Oberteuringen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Bei einem Vorfahrtsunfall, der sich am Dienstag gegen 9.15 Uhr an der Einmündung bei Blankenried ereignet hat, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Eine 76 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr von Ailingen kommend auf die L 329 ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Oberteuringen nahenden 52-jährigen Renault-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Aufgrund eines demolierten Rades war der Renault nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Langenargen

Auffahrunfall

Unachtsamkeit war am Dienstag gegen 13 Uhr mutmaßlich die Ursache für einen Auffahrunfall auf der Bundesstraße 467 zwischen Tettnang und Gießenbrücke. Aufgrund eines mit Sondersignal entgegenkommenden Rettungswagens musste ein Renault-Lenker abbremsen, der in einer Kolonne unterwegs gewesen ist. Die dahinterfahrende 27-Jährige bemerkte die Gefahr zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Mercedes wuchtig auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.

Langenargen

Unfall bei Bundesstraßen-Auffahrt

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Dienstagabend gegen 23.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Langenargen-Oberdorf ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Seat-Fahrer wollte auf die B 31 auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 27-jährigen Ford-Lenkers. Bei der Kollision entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 5.500 Euro, am Ford, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, rund 6.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr in der Heiligenbreite am Straßenrand geparkten Smart beim Vorbeifahren gestreift und danach einfach das Weite gesucht. Beim Zusammenstoß verursachte der Flüchtige rund 1.500 Euro Sachschaden an der Fahrertüre und am linken Kotflügel. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Deggenhausertal

Mann verstirbt nach Arbeitsunfall

Jede Hilfe zu spät kam für einen 85-jährigen Senior, der am Dienstagvormittag bei einem Arbeitsunfall offensichtlich gestürzt ist. Der Mann war auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aus unbekannter Ursache, den ersten Erkenntnissen zufolge jedoch ohne Fremdverschulden, von einem Radlader gestürzt. Ersthelfer fanden den Senior und wählten den Notruf. Trotz sofortiger Reanimation konnte der Notarzt bei seinem Eintreffen nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell