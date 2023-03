Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unbekannte beschädigen zahlreiche Blitzer und Parkscheinautomaten

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben unbekannte Vandalen mehrere Geschwindigkeitsmessanlagen und zahlreiche Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Friedrichshafen mit Sprühfarbe beschmiert. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Tatzeitraum ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher eingrenzbar. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass die Unbekannten vergangene Woche am Werk gewesen sein dürften. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Polizei nimmt Verdächtige fest

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt gegen zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, nachdem diese am Montagmittag im Bereich des Schmitthennerparks ihr Unwesen getrieben haben. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, als die beiden sich offenbar mit einer Zange an Fahrradschlössern zu schaffen gemacht hatten. Beim Eintreffen der Streife versuchte der Jüngere zu flüchten, konnte jedoch eingeholt und wie sein Komplize vorläufig festgenommen werden. Bei den polizeilichen Maßnahmen ergab sich darüber hinaus der Verdacht, dass die beiden jungen Männer auch in den Handel mit Betäubungsmittel verwickelt sind. Die Beamten fanden beim 18-Jährigen eine kleine Menge Haschisch auf und stellten sein Mobiltelefon sowie eine Feinwaage sicher, die er beim Fluchtversuch weggeworfen hatte. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels und des versuchten Fahrraddiebstahls rechnen. Die Ermittler bitten eine bislang unbekannte Zeugin, die die Tatverdächtigen vor der Festnahme angesprochen hatte, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Vorfahrt genommen - Unfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag kurz vor 13 Uhr an der Kreuzung Messestraße / Rheinstraße ereignet hat. Ein 80 Jahre alter Hyundai-Lenker fuhr von der Messestraße nach links in den Kreuzungsbereich ein. Bei ausgeschalteter Ampel nahm er dabei einem von rechts kommenden Audi-Lenker die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, wobei der Hyundai durch die Wucht gegen eine Ampelanlage geschleudert wurde. Der 80 Jahre alte Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 50 Jahre alte Audi-Fahrer wurde eher leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand Totalschaden, der am Audi auf 30.000 Euro und am Hyundai auf 5.000 Euro geschätzt wird. An der Ampel entstand ebenfalls mehrere tausend Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall wegen tiefstehender Sonne

Auf der Messestraße in Friedrichshafen kam es am frühen Montagabend zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 42 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte von der Rheinstraße nach links in Richtung Messe fahren und übersah dabei, mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, den von links kommenden VW eines 32-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Pkw, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Tettnang

Sachbeschädigung an Kapelle - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben zwei Fenster einer Kapelle in Brünnisweiler mutmaßlich mithilfe von Steinen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die zwischen Sonntag, 19.03.2023, und Freitag, 24.03.2023, im Bereich der Kapelle Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07542/9371-0 mit dem Polizeiposten Tettnang in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Diebstahl von Autoreifen - Zeugen gesucht

Dreiste Diebe haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen vier hochwertige Felgen von einem Fahrzeug gestohlen, das auf dem Hof eines Autohauses in der Abigstraße stand. Die Unbekannten montierten die Räder ab und ließen das Auto auf Holzklötzen zurück. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die zwischen 14 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib der Felgen der Marke "AMG" geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Motorradunfall - Fahrer verletzt

Bei einem Motorradunfall am Montag gegen 15.30 Uhr im Burgbergring hat sich ein 36 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Zweiradfahrer hatte die Kontrolle über seine Maschine verloren und stürzte alleinbeteiligt. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik. An seinem Motorrad entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Nachdem ein Unbekannter am Montagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr offenbar beim Abbiegen von der L 200 auf die K 7771 in Richtung Owingen eine Verkehrsinsel überfahren und dabei ein Verkehrszeichen zerstört hat, sucht die Polizei Zeugen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Zeugen des Unfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer und dessen mutmaßlich beschädigten Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden.

Meersburg

Fehler beim Einparken - hoher Sachschaden

Von der Bremse auf das Gaspedal abgerutscht ist offenbar eine 35-jährige Polo-Fahrerin bei einem gescheiterten Einparkversuch. Anstatt zu bremsen gab sie Gas, fuhr mit ihrem Fahrzeug durch einen Holzzaun, verschob zwei mehrere Kilogramm schwere Begrenzungssteine und prallte anschließend gegen den dahinterstehenden Volvo. Der Gesamtsachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 13.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

